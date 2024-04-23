Giriş Tarihi: 23.04.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
20:23
Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadeleye son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu. Maçın yabancı VAR hakemi Benjamin Brand, orta hakem Cihan Aydın'ı VAR'a çağırmış ve Sivasspor lehine penaltı kararı çıkmıştı. Bu pozisyon çokça konuşulurken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından VAR kayıtları açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları…