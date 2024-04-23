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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı
Giriş Tarihi: 23.04.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 20:23

Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadeleye son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu. Maçın yabancı VAR hakemi Benjamin Brand, orta hakem Cihan Aydın'ı VAR'a çağırmış ve Sivasspor lehine penaltı kararı çıkmıştı. Bu pozisyon çokça konuşulurken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından VAR kayıtları açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, 33. hafta mücadelelerinin VAR kayıtlarını açıkladı.

Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı

Haftanın en kritik maçlarından birisi olan Sivasspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu, tüm taraftarlar için merak edilen bir konu haline gelmişti.

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Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı

90+2'DEKİ KARAR ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken EMS Yapı Sivasspor, 87. dakikada penaltı bekledi.

Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı

Karşı karşıya pozisyonda Rey Manaj, vuruşunu yaptıktan sonra yerde kaldı.

Son dakika haberleri: Herkesin beklediği VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu olay yaratmıştı

Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, itiraz eden Sivassporlu futbolculara kulaklığını işaret ederek VAR incelemesi yapıldığını belirtti.

SON DAKİKA