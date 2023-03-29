Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
07:43
Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! 'Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir'
Son dakika haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda yenen Türkiye, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlasa da Mateo Kovacic'i durdurmayı başaramayan milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlardan dikkat çeken eleştiriler geldi. İşte tüm ayrıntılar...