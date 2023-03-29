İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: TUZAĞA DÜŞTÜK

Hırvatistan, hücum çıkışlarında yaşadığı top kayıplarında kalesinde pozisyonlar veren bir takım. Kuntz, kadroyu ve oyunu bunun üzerine kurmuş. Maçın ilk bölümlerinde yaptığımız baskıyla düşündüğümüz ve planladığımız pozisyonları yakaladık. Özellikle Cengiz'in ve Kerem'in ayağından bulduğumuz pozisyonlar, Hırvatistan karşısında bu seviyelerde çok değerliydi ancak değerlendiremedik. Hırvatistan kalecisi Livakovic'in üstün performansına takıldık diye de değerlendirebiliriz. Kendi adımıza bunları düşünüp, planlarken rakibin de aynı şekilde bize karşılık verdiği noktada maalesef kalemizde golleri gördük. Çıkarken kaybedilen toplar, savunmada dengesiz yakalanma ve bireysel hatalar, kalemizde gördüğümüz goller oldu. Rakibi düşürmek istediğimiz tuzağa kendimiz düştük. Bu seviyelerde bulduğunu atacaksın. Bu kadar basit savunma hataları da yapmayacaksın.