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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! 'Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir'
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:43

Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! 'Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir'

Son dakika haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda yenen Türkiye, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlasa da Mateo Kovacic'i durdurmayı başaramayan milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlardan dikkat çeken eleştiriler geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir’

Son dakika haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda yenen Türkiye, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlasa da Mateo Kovacic'i durdurmayı başaramayan milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlardan dikkat çeken eleştiriler geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir’

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti.

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Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir’

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı mağlup eden milliler, Hırvatistan karşısında istediğini alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak gruptaki ilk yenilgisini elde etti.

Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir’

Karşılaşmayı değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, başta Stefan Kuntz olmak üzere birçok kişiye eleştiriler getirirken, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika haberleri: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Kafası az çalışıyor, buna aptallık denir’

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: TUZAĞA DÜŞTÜK

Hırvatistan, hücum çıkışlarında yaşadığı top kayıplarında kalesinde pozisyonlar veren bir takım. Kuntz, kadroyu ve oyunu bunun üzerine kurmuş. Maçın ilk bölümlerinde yaptığımız baskıyla düşündüğümüz ve planladığımız pozisyonları yakaladık. Özellikle Cengiz'in ve Kerem'in ayağından bulduğumuz pozisyonlar, Hırvatistan karşısında bu seviyelerde çok değerliydi ancak değerlendiremedik. Hırvatistan kalecisi Livakovic'in üstün performansına takıldık diye de değerlendirebiliriz. Kendi adımıza bunları düşünüp, planlarken rakibin de aynı şekilde bize karşılık verdiği noktada maalesef kalemizde golleri gördük. Çıkarken kaybedilen toplar, savunmada dengesiz yakalanma ve bireysel hatalar, kalemizde gördüğümüz goller oldu. Rakibi düşürmek istediğimiz tuzağa kendimiz düştük. Bu seviyelerde bulduğunu atacaksın. Bu kadar basit savunma hataları da yapmayacaksın.

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