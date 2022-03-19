Giriş Tarihi: 19.03.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 18:31

Son dakika haberleri: İngiltere'nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye'ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

Son dakika haberleri… Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin etkileri spor dünyasında da görülmeye devam ediyor. Futbolu da derinden etkileyen bu savaş hali, FIFA ve UEFA'nın Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerine uyguladığı yaptırımlarla görülmüştü. Ancak futbol dünyasını en yakından ilgilendiren konu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar ve Chelsea'nin satışa çıkarılmak zorunda kalması oldu. Bunun üzerine Rus milyarder Roman Abramovich için sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…