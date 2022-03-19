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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İngiltere'nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye'ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 18:31

Son dakika haberleri: İngiltere'nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye'ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

Son dakika haberleri… Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin etkileri spor dünyasında da görülmeye devam ediyor. Futbolu da derinden etkileyen bu savaş hali, FIFA ve UEFA'nın Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerine uyguladığı yaptırımlarla görülmüştü. Ancak futbol dünyasını en yakından ilgilendiren konu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar ve Chelsea'nin satışa çıkarılmak zorunda kalması oldu. Bunun üzerine Rus milyarder Roman Abramovich için sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İngiltere’nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye’ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

Son dakika haberleri… Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm dünyayı derinden etkilerken, savaşın yankıları futbol dünyasında da sürüyor.

Son dakika haberleri: İngiltere’nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye’ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus milyarderi Roman Abramovich, savaşın patlak verdiği ilk günlerde İngiliz hükümetinden adeta veto yemişti.

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Son dakika haberleri: İngiltere’nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye’ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarderin İngiltere'ye giriş yapması sınırlandırılmış ve Chelsea'nin yönetimi bıraktırılmıştı.

Son dakika haberleri: İngiltere’nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye’ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

Bunun üzerine İngiliz devini satışa çıkaran Abramovich, yaptığı resmi açıklamayla Chelsea'nin taliplerini beklediğini belirtmişti.

Son dakika haberleri: İngiltere’nin yaptırımları sonrası Roman Abramovich gözünü Türkiye’ye dikti! Süper Lig ekibi için bomba iddia...

Satışa çıkarılan Chelsea'nin, satıştan elde edilecek gelirin ise Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacağı açıklandı.

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