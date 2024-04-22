Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
22:46
Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın hakemi Cihan Aydın'a adeta isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları…