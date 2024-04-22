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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…
Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:46

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın hakemi Cihan Aydın'a adeta isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 33'üncü haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe puanını 86'ya, Sivasspor ise 45'e yükseltti.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve İrfan Can kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise Fode Koita ve Rey Manaj attı.

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Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…

Bu sonuçla birlikte zirvede ağır yara alan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…

Karşılaşmaya damga vuran an mücadelenin son dakikalarında Sivasspor'un kazandığı penaltıyla oldu.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’den hakem isyanı! Sivasspor maçı biter bitmez…

Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ı dinleyerek penaltı noktasını gösterdi ve Sivasspor sahasında sarı-lacivertlilerden puanı aldı.

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