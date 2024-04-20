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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:54

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon takımın en formda oyuncularından birisi olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda ayrılabileceği söylentisi ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun yaz transfer döneminde satışına kesin gözüyle bakılırken İrfan Can Kahveci'nin de ayrılık ihtimali taraftarlar arasında sürprize neden oldu. Fenerbahçe ise milli futbolcunun bonservisini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde büyük bir yıkım yaşadı.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…

Çeyrek final turunda Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenen sarı-lacivertliler, yeniden lige konsantre oldu.

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Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…

Pazartesi akşamı Sivasspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, bitime kısa süre kala zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…

Bu sırada transferde de hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…

Transfer döneminde satışına kesin gözle bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun dışında sürpriz bir isim için daha talipler çıkmaya başladı.

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