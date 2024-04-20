Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
13:54
Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon takımın en formda oyuncularından birisi olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda ayrılabileceği söylentisi ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun yaz transfer döneminde satışına kesin gözüyle bakılırken İrfan Can Kahveci'nin de ayrılık ihtimali taraftarlar arasında sürprize neden oldu. Fenerbahçe ise milli futbolcunun bonservisini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…