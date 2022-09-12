Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
10:16
Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi'i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...
Son dakika haberleri: La Liga'nın 5. haftasında Vedat Muriqi'in formasını giydiği Mallorca, Real Madrid'le deplasmanda karşılaştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Mallorca, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Real Madrid'e karşı takımının tek golünü kaydeden Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkat çekerken, attığı golle tarihe geçti. İşte ayrıntılar...