Son dakika haberleri: La Liga'nın 5. haftasında Vedat Muriqi'in formasını giydiği Mallorca, Real Madrid'le deplasmanda karşılaştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Mallorca, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Real Madrid'e karşı takımının tek golünü kaydeden Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkat çekerken, attığı golle tarihe geçti. İşte ayrıntılar...