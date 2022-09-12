Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi'i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...
Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 10:16

Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi'i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...

Son dakika haberleri: La Liga'nın 5. haftasında Vedat Muriqi'in formasını giydiği Mallorca, Real Madrid'le deplasmanda karşılaştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Mallorca, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Real Madrid'e karşı takımının tek golünü kaydeden Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkat çekerken, attığı golle tarihe geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi’i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...

Son dakika haberleri: La Liga'nın 5. haftasında Vedat Muriqi'in formasını giydiği Mallorca, Real Madrid'le deplasmanda karşılaştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Mallorca, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Real Madrid'e karşı takımının tek golünü kaydeden Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkat çekerken, attığı golle tarihe geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi’i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi’i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazanmayı bildi.

Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi’i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...

Yıldız golcüsü Karim Benzema'dan yoksun çıktığı maçta Real Madrid'in golleri; 45+3'de Fede Valverde, 72'de Vinicius Junior, 89'da Rodrygo ve 90+3'de Antonio Rüdiger'den geldi.

Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi’i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...

Mallorca'nın tek golü 35. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.

SON DAKİKA