Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”
Giriş Tarihi: 23.03.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:56

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son dönemde en yetenekleri isimleri arasında başı çeken Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Son haftalarda Carlo Ancelotti'nin de daha fazla şanslar verdiği Arda Güler, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı özel maçta oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Arda Güler'in Macaristan maçındaki performansı, İspanya'da da gündem oldu. İspanya'nın önemli spor gazeteleri, Arda için önemli manşetler attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”

Son dakika haberleri… EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”

Mücadeleden Szoboslai'nin tek golüyle 1-0 mağlup olarak ayrılan A Milli Takım, önümüzdeki Salı günü Avusturya ile de bir hazırlık maçı oynayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservisle transfer olan Arda Güler, maçın ikinci yarısında süre buldu.

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”

İspanyol devinde son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan ve ilk golünü de kaydeden milli futbolcu, hocasının da güvenini kazanmaya başladı.

Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”

9 AY SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Macarsitan - Türkiye karşılaşmasında gözler bir yandan da 19 yaşındaki yıldız Arda Güler'deydi.

SON DAKİKA