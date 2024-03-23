Giriş Tarihi: 23.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
14:56
Son dakika haberleri: İspanya yine Arda Güler’i konuştu! Macaristan maçı sonrası olay yorum: “İyi bir şans yakaladı ama…”
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son dönemde en yetenekleri isimleri arasında başı çeken Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Son haftalarda Carlo Ancelotti'nin de daha fazla şanslar verdiği Arda Güler, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı özel maçta oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Arda Güler'in Macaristan maçındaki performansı, İspanya'da da gündem oldu. İspanya'nın önemli spor gazeteleri, Arda için önemli manşetler attı. İşte son dakika haberinin detayları…