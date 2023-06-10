Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İstanbul'da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 11:10

Son dakika haberleri: İstanbul'da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

Son dakika haberleri: Dünyadaki tüm futbolseverlerin gözü, bu gece İstanbul'da olacak. İngiliz devi Manchester City ile İtalyan ekolü Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. 1 milyar Euro'luk değeri ile Avrupa'nın en pahalı kulübü olarak görülen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez çıktığı finalde Guardiola yönetiminde bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Inter ise yıldızlar karması rakibini mat etmenin planını yapıyor. İtalyanlar, 4. defa Devler Ligi şampiyonluğu yaşamak için varını yoğunu ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi finali için tüm hazırlıklar tamamlanırken, şampiyon takımın kazanacağı para adeta dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...

SUAT UMURHAN
Son dakika haberleri: İstanbul’da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

Son dakika haberleri: Dünyadaki tüm futbolseverlerin gözü, bu gece İstanbul'da olacak. İngiliz devi Manchester City ile İtalyan ekolü Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. 1 milyar Euro'luk değeri ile Avrupa'nın en pahalı kulübü olarak görülen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez çıktığı finalde Guardiola yönetiminde bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Inter ise yıldızlar karması rakibini mat etmenin planını yapıyor. İtalyanlar, 4. defa Devler Ligi şampiyonluğu yaşamak için varını yoğunu ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi finali için tüm hazırlıklar tamamlanırken, şampiyon takımın kazanacağı para adeta dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İstanbul’da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

Avrupa'nın en büyük kupasında tarihi final günü geldi çattı. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği karşılaşmada Manchester City ile İnter kozlarını paylaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İstanbul’da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

Yarı finalde, turnuvayı 14 kez kazanan Real Madrid'i eleyen Manchester City, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçın yedisini kazandı, beşinden beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberleri: İstanbul’da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

Final yolunda 12 defa sahaya ayak basan Inter 7 galibiyet-3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle İstanbul'a geldi.

Son dakika haberleri: İstanbul’da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

2005'TE NE OLDU?

İstanbul'da 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali hâlâ akıllarda… Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Milan 3-0 öne geçerken, Liverpool 3-3'ü yakalayıp maçı uzatmalara taşıdı.

SON DAKİKA