Son dakika haberleri: İstanbul’da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı! Tarihi finalde çılgın gelir...

Son dakika haberleri: Dünyadaki tüm futbolseverlerin gözü, bu gece İstanbul'da olacak. İngiliz devi Manchester City ile İtalyan ekolü Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. 1 milyar Euro'luk değeri ile Avrupa'nın en pahalı kulübü olarak görülen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez çıktığı finalde Guardiola yönetiminde bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Inter ise yıldızlar karması rakibini mat etmenin planını yapıyor. İtalyanlar, 4. defa Devler Ligi şampiyonluğu yaşamak için varını yoğunu ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi finali için tüm hazırlıklar tamamlanırken, şampiyon takımın kazanacağı para adeta dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...