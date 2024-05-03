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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:03

Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, gelecek sezon yeni formatıyla futbolseverlerin karşısında olacak. Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımın direkt olarak gruplardan başlayamayacağı bu sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi torbalarda yer alacağı şimdiden belli oldu. İşte futbol sahnesinin en ilgi çekici turnuvasında yeni sezona dair tüm detaylar…

Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon nefes kesen bir şampiyonluk yarışına sahne olan Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin son 4 haftasına büyük heyecanla giriyor.

Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

93 puanla sezonu zirvede tamamlamaya yakın olan Galatasaray, en yakını rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.

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Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

Bu sırada Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımlarımızın yer alacağı muhtemel torbalar belli oldu.

Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Son dakika haberleri: İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel torbaları belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ SEZON TAKVİMİ

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi 1. Ön eleme turu maçları 18 Haziran'da çekilecek kuralarla belli olacak. Eşleşmeler, 9-10 Temmuz ve 16-17 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

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