Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 4.17'de gerçekleşen deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi. Türkiye'de forma giyen yerli ve yabancı sporcular da sosyal medya hesabında depremden etkilenen vatandaşlar için taziye ve destek mesajlarında bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...