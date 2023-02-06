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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:45

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 4.17'de gerçekleşen deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi. Türkiye'de forma giyen yerli ve yabancı sporcular da sosyal medya hesabında depremden etkilenen vatandaşlar için taziye ve destek mesajlarında bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 4.17'de gerçekleşen deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi. Türkiye'de forma giyen yerli ve yabancı sporcular da sosyal medya hesabında depremden etkilenen vatandaşlar için taziye ve destek mesajlarında bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

NURİ ŞAHİN - ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

ARDA TURAN - ESKİ MİLLİ FUTBOLCU

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...

YUZU YAZICI - TRABZONSPOR

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