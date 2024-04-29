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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal'ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:59

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal'ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Yaz transfer döneminde birçok oyuncusuna teklif gelmesi beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isme sürpriz bir talip çıktı. Konferans Ligi'nde sarı-lacivertlileri eleyen Olympiakos, takımın en önemli parçası için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal’ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Liderliği kovalayan Fenerbahçe, ligde son olarak Beşiktaş'ı konuk etti.

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal’ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Dev derbide büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak zirveyi takibini sürdürdü.

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Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal’ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Ligin kalan son 4 haftasında da galibiyet serisini sürdürmek isteyen Kanarya, uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmenin peşinde.

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal’ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yaz aylarında birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak.

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal’ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…

Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Oosterwolde gibi isimlere teklifler gelmesi beklenirken sürpriz bir haber daha ortaya çıktı.

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