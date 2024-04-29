Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:59
Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal'ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Yaz transfer döneminde birçok oyuncusuna teklif gelmesi beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isme sürpriz bir talip çıktı. Konferans Ligi'nde sarı-lacivertlileri eleyen Olympiakos, takımın en önemli parçası için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…