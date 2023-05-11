Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları oynanıyor. Avrupa Ligi'nde Juventus - Sevilla ve Roma - Bayer Leverkusen yarı finalde karşılaştı. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina - Basel ve West Ham United - AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği maçlarda Halil Umut Meler de West Ham - AZ Alkmaar maçında görev aldı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü başarıyla yöneten Meler, verdiği bir kararla olay oldu. İşte son dakika haberinin detayları…