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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…
Giriş Tarihi: 11.05.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 23:56

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları oynanıyor. Avrupa Ligi'nde Juventus - Sevilla ve Roma - Bayer Leverkusen yarı finalde karşılaştı. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina - Basel ve West Ham United - AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği maçlarda Halil Umut Meler de West Ham - AZ Alkmaar maçında görev aldı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü başarıyla yöneten Meler, verdiği bir kararla olay oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nin ardından gelen Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final maçları oynanmaya başladı.

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

Avrupa Ligi ilk yarı final mücadelesinde, turnuvada daha önce 3 kez şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın Juventus takımı, 6 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırladı.

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Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

İspanyol ekibi, yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Juventus'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golü, Youssef En Nesyri kaydetti.

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

Deplasmanda aldığı skorla avantajı elde eden Sevilla, son 16 turunda da Fenerbahçe'yi elemeyi başarmıştı.

Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde verdiği karar olay oldu! Halil Umut Meler izleyenleri ikiye böldü: West Ham - AZ Alkmaar maçında herkes onu konuştu…

ROMA TEK GOLLE KAZANDI

Diğer yarı final karşılaşmasında ise turnuvada ilk şampiyonluğuna erişmeyi hedefleyen İtalya ekibi Roma, 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

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