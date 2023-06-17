Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! "İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar..."

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ İÇ AÇICI DEĞİL

Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim de her zaman kâbusumuz olan Letonya'yı yenmemiz puan tablosunda bize büyük avantaj sağladı. Ama madalyonun öbür yüzü hiç iç açıcı değil. 90 dakika sergilediğimiz futbol inanılmayacak derecede olumsuzdu. Düşünebiliyor musunuz, Letonya, bize 11'e 11'ken 1 gol atıyor, 4 tane de %100 kaçırıyor. Atamadıklarından ikisi maç 0-0'ken, diğerleri 1-1'den sonra. Bu arada kaçırdıklarının sonuncusunda top döndü ve ikinci golü biz attık.