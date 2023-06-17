Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:47
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
09:47
Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! "İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar..."
Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı. İki kez öne geçmesine karşın galibiyeti 90+6'da gelen golle kazanan milliler, gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bir sonraki sınavını Galler'le Samsun'da verecek olan Stefan Kuntz'a ve öğrencilerine flaş bir eleştiri yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...