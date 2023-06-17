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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! "İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar..."
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:47

Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! "İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar..."

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı. İki kez öne geçmesine karşın galibiyeti 90+6'da gelen golle kazanan milliler, gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bir sonraki sınavını Galler'le Samsun'da verecek olan Stefan Kuntz'a ve öğrencilerine flaş bir eleştiri yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı. İki kez öne geçmesine karşın galibiyeti 90+6'da gelen golle kazanan milliler, gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bir sonraki sınavını Galler'le Samsun'da verecek olan Stefan Kuntz'a ve öğrencilerine flaş bir eleştiri yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Letonya ile karşılaştı.

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Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar...

İki kez öne geçtiği maçta 90+4'te yediği golle engel olamayan milliler, 90+6'da İrfan Can Kahveci'nin golüyle hayat buldu ve sahadan 3-2 galip ayrılarak gruptaki 2. galibiyetini elde etti.

Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar...

Kritik galibiyetin ardından SABAH Spor'un usta yazarları karşılaşmayı değerlendirdi ve millilere dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Son dakika haberleri: Letonya maçı sonrası şoke eden sözler! İzlerken kalbim ağrıdı, akla zarar...

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ İÇ AÇICI DEĞİL

Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim de her zaman kâbusumuz olan Letonya'yı yenmemiz puan tablosunda bize büyük avantaj sağladı. Ama madalyonun öbür yüzü hiç iç açıcı değil. 90 dakika sergilediğimiz futbol inanılmayacak derecede olumsuzdu. Düşünebiliyor musunuz, Letonya, bize 11'e 11'ken 1 gol atıyor, 4 tane de %100 kaçırıyor. Atamadıklarından ikisi maç 0-0'ken, diğerleri 1-1'den sonra. Bu arada kaçırdıklarının sonuncusunda top döndü ve ikinci golü biz attık.

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