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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:39

Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

Son dakika haberleri: PSG'den ayrılmasının ardından Amerika MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, verdiği bu kararla dünya futbol kamuoyunu şaşırtmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Arjantinli süper yıldızı birçok ünlü isim izlemeye geldi. Oyuna sonradan giren Lionel Messi, izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı ve inanılmaz bir gole imza attı. Messi'nin golü sonrası efsane isim gözyaşlarını tutamadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

Son dakika haberleri: PSG'den ayrılmasının ardından Amerika MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, verdiği bu kararla dünya futbol kamuoyunu şaşırtmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Arjantinli süper yıldızı birçok ünlü isim izlemeye geldi. Oyuna sonradan giren Lionel Messi, izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı ve inanılmaz bir gole imza attı. Messi'nin golü sonrası efsane isim gözyaşlarını tutamadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

İki sezonluk PSG macerasını sonlandırdıktan sonra herkes Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyordu ancak Arjantinli yıldız tercihini Inter Miami'den yana kullanmıştı.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

MLS ekibi Inter Miami ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Messi, takımıyla antrenmanlara başlamıştı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

SUAREZ'İ DE İSTİYORLAR

Efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'nin yanı sıra diğer eski Barcelonalı yıldızlar Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

Amerika ekibinin Luis Suarez ile de ilgilendiği ve tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı ifade edilmişti.

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