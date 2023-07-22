Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...

Son dakika haberleri: PSG'den ayrılmasının ardından Amerika MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, verdiği bu kararla dünya futbol kamuoyunu şaşırtmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Arjantinli süper yıldızı birçok ünlü isim izlemeye geldi. Oyuna sonradan giren Lionel Messi, izleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı ve inanılmaz bir gole imza attı. Messi'nin golü sonrası efsane isim gözyaşlarını tutamadı. İşte tüm ayrıntılar...