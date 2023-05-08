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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 08:45

Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun en önemli derbilerinden olan River Plate - Boca Juniors derbisi, Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Monumental Stadı'nda oynandı. Büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf ev sahibi River Plate olurken, karşılaşmanın son anlarında saha adeta savaş alanına döndü. Superclasico'da yaşanan bu gerilimin faturası ise ağır oldu. İşte yaşananlar ve tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun en önemli derbilerinden olan River Plate - Boca Juniors derbisi, Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Monumental Stadı'nda oynandı. Büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf ev sahibi River Plate olurken, karşılaşmanın son anlarında saha adeta savaş alanına döndü. Superclasico'da yaşanan bu gerilimin faturası ise ağır oldu. İşte yaşananlar ve tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...

Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...

Ligde lider konumda bulunan ve derbiye 34 puanla çıkan River Plate ile, bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaşayan ve 18 puana sahip olan Boca Juniors'ın karşılaşması büyük bir heyecana sahne oldu.

Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...

ZAFER 90+3'TE GELDİ

Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi River Plate büyük bir baskıyla başladı ve maçın tamamını kontrol altında tutsa da aradığı golleri bulamadı.

Son dakika haberleri: Maç değil savaş! Tarihi derbide tarihi kararlar, 7 kırmızı kart...

Ev sahibi ekip baskısının karşılığını 90+3'te aldı ve Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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