Son dakika haberleri: Dünya futbolunun en önemli derbilerinden olan River Plate - Boca Juniors derbisi, Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Monumental Stadı'nda oynandı. Büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf ev sahibi River Plate olurken, karşılaşmanın son anlarında saha adeta savaş alanına döndü. Superclasico'da yaşanan bu gerilimin faturası ise ağır oldu. İşte yaşananlar ve tüm ayrıntılar...