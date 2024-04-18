Giriş Tarihi: 18.04.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
19:36
Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine kupaya uzanmak istiyor. Aslan'ın lig serüveninde en etkili oyuncusu olan Mauro Icardi için flaş bir haber gündeme geldi. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Arjantinli dünya yıldızı için önemli bir takım devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…