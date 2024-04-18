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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…
Giriş Tarihi: 18.04.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 19:36

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine kupaya uzanmak istiyor. Aslan'ın lig serüveninde en etkili oyuncusu olan Mauro Icardi için flaş bir haber gündeme geldi. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Arjantinli dünya yıldızı için önemli bir takım devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yolunda yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, ligde son olarak Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…

İlk devresi oldukça zorlu geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibinin kilidini açan Aslan, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…

Bu galibiyetle birlikte ligde 87 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı korudu.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…

Öte yandan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular! Dünya devi imzayı attırıyor: Galatasaray’da büyük endişe…

Takımın yıldız ismi Mauro Icardi için dünya devi bir kulübün devreye girdi söylendi.

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