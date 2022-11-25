Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Ekvador, A Grubu'nun ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Grubun favorilerinden birisi olarak gösterilen Hollanda, Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador'a karşı oldukça zorluk çekti. Ekvador karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayan Hollanda'yı yıkan isim ise Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia oldu. Golcü oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda 3. golünü kaydederken Hollanda'ya attığı golden sonraki sevinci de tüm dünyanın gündemine oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…