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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 21:37

Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Ekvador, A Grubu'nun ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Grubun favorilerinden birisi olarak gösterilen Hollanda, Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador'a karşı oldukça zorluk çekti. Ekvador karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayan Hollanda'yı yıkan isim ise Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia oldu. Golcü oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda 3. golünü kaydederken Hollanda'ya attığı golden sonraki sevinci de tüm dünyanın gündemine oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tam gaz devam ediyor.

Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Grupların ikinci maçlarının oynanmaya başladığı bugün, Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Türkiye saati ile 19.00'da başlayan ve Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadele, iki takımın birer golüyle 1-1 sona erdi.

Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Ekvador karşısında maça hızlı başlayan Portakallar, 6. dakikada PSV forması giyen Cody Gakpo ile 1-0 öne geçti.

Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...

Bu sezon kulüp takımında gösterdiği performansla da adından sıkça söz ettiren 23 yaşındaki genç yıldız, attığı nefis golle Dünya Kupası'na da damga vurdu.

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