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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…
Giriş Tarihi: 07.11.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 21:31

Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen İtalyan forvet oyuncusu Mario Balotelli, yeni sezon öncesinde İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'a transfer olmuştu. Süper Lig kariyeri boyunca gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan golcü oyuncu, kariyeri boyunca karıştığı olaylara bir yenisini de Sion formasıyla ekledi. İsviçre'yi adeta birbirine katan Balotelli, futbol federasyonuna da savaş açtı. İtalyan yıldıza tarihi bir cezanın gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Son dakika haberleri… Futbol kariyeri boyunca saha içinde ve saha dışında birçok olayla adı sık sık duyulan Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giymişti.

Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Türkiye'de birçok futbolseverin beğenisini kazanan golcü oyuncu, sezon sonunda İsviçre'nin Sion takımına transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Kariyerine Sion'da devam eden Balotelli, geçtiğimiz günlerde oynanan Basel maçında yaptıklarıyla İsviçre'yi adeta birbirine kattı.

Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Mario Balotelli, Basel - Sion maçında Basel taraftarına yönelik el hareketi yaptı. Balotelli'nin hareketi sonrası jet hızıyla karar alan Sion yönetimi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Balotelli'nin Basel taraftarına tepkisi kenara gelmesinin ardından devam etti. 32 yaşındaki oyuncu kenara geldiği sırada bu kez cinsel organını tribünlere gösterdi. Basel taraftarları bu harekete çok sinirlendi.

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