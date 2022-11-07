Giriş Tarihi: 07.11.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 21:31

Son dakika haberleri: Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen İtalyan forvet oyuncusu Mario Balotelli, yeni sezon öncesinde İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'a transfer olmuştu. Süper Lig kariyeri boyunca gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan golcü oyuncu, kariyeri boyunca karıştığı olaylara bir yenisini de Sion formasıyla ekledi. İsviçre'yi adeta birbirine katan Balotelli, futbol federasyonuna da savaş açtı. İtalyan yıldıza tarihi bir cezanın gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…