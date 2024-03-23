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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti
Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 10:07

Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Ancak karşılaşmanın sonunda yaşanan olaylar, maça büyük bir gölge düşürdü. Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular ile yaşadığı arbede de birçok tutuklanma kararı da çıktı. Bunun üzerine merakla beklenen PFDK sevkleri açıklanmazken gerçekler ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli yıldız, olaylardan sonra gemileri yaktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oldukça kritik bir karşılaşma oynandı. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti

İki takımın müthiş rekabetinde kazanan 3-2'lik galibiyetle sarı-lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Batshuayi kaydetti.

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Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti

Mücadelenin sonunda Trabzonspor taraftarlarının oyun alanına girmesiyle birlikte futbol sahalarında istenmeyen olaylar yaşandı.

Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti

Futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıkarken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Fenerbahçe takımı, uzun bir süre sonra İstanbul'a dönebildi.

Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti

PFDK GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

PFDK sevklerinin hafta içerisinde açıklanması beklenirken TFF, sevkleri henüz açıklamadı. İlerleyen günlere sarkan PFDK sevklerinde gerçekler de ortaya çıktı.

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