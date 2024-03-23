Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
10:07
Son dakika haberleri: Olaylı derbide sevk gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldız: Burası benim için bitti
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Ancak karşılaşmanın sonunda yaşanan olaylar, maça büyük bir gölge düşürdü. Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular ile yaşadığı arbede de birçok tutuklanma kararı da çıktı. Bunun üzerine merakla beklenen PFDK sevkleri açıklanmazken gerçekler ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli yıldız, olaylardan sonra gemileri yaktı. İşte son dakika haberinin detayları…