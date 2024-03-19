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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz'da yıkamayan zihniyet..."
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:34

Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz'da yıkamayan zihniyet..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan TrabzonsporFenerbahçe mücadelesi, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Dev derbinin önüne geçen olaylar ise maçın son düdüğünün hemen ardından yaşandı. Futbolcular ve taraftarlar arasında çıkan arbede de tam 12 taraftar gözaltına alındı. Yaşanan olayların ardından SABAH Spor yazarları, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, düşüncelerini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz’da yıkamayan zihniyet...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde çıkan olaylar maçın önüne geçti.

Son düdüğün ardından sahaya atlayan Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcular ile uzun süren bir arbede yaşadı.

Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz’da yıkamayan zihniyet...

Yaşananların üzerine TFF'nin alacağı kararlar merakla beklenirken SABAH Spor yazarları da bu olayları değerlendirdi.

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Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz’da yıkamayan zihniyet...

MURAT ÖZBOSTAN: "TÜRKİYE FENERBAHÇE'Yİ HER ZAMAN SEVDİ"

Olayları normal akışında görmüyorum... Ankara'da yaşanan Halil Umut Meler olayı, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi; Riyad'daki finalin iptali ve dün. Türkiye'de futbol ve tribünler manipülasyon alanlarına çok açık...

Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz’da yıkamayan zihniyet...

TFF bu süreçlerde çok daha sert masaya yumruğunu vurmalıydı. Hakem hataları bitmiyor! Gerilim bitmiyor. Şimdi raporlar ve görüntülere göre hukuk kurulu sevkleri yapacak (Saha kapatma, seyircisiz oynama, para cezası, Egemen Korkmaz, Osayi, Batshuai ve Oosterwolde de sevk edilebilir). Cezalar verilecek, tartışmalar bitmeyecek.

Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz’da yıkamayan zihniyet...

Tüm bunların yanı sıra Ali Koç'un akşam saatlerinde ateşe benzin dökerek, "Türkiye, Fenerbahçe'yi sevmiyor. Gerekirse küme düşer, tekrar çıkarız" sözleri bir kulüp başkanının söyleyeceği son şey olmalıdır. Fenerbahçe gittiği her şehirde büyük sevgiyle karşılanan takımdır. Fenerbahçe nereye gitse orada heyecan, coşku ve izdiham olur. Bu tarih boyunca böyle olmuştur.

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