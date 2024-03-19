Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz'da yıkamayan zihniyet..."

Tüm bunların yanı sıra Ali Koç'un akşam saatlerinde ateşe benzin dökerek, "Türkiye, Fenerbahçe'yi sevmiyor. Gerekirse küme düşer, tekrar çıkarız" sözleri bir kulüp başkanının söyleyeceği son şey olmalıdır. Fenerbahçe gittiği her şehirde büyük sevgiyle karşılanan takımdır. Fenerbahçe nereye gitse orada heyecan, coşku ve izdiham olur. Bu tarih boyunca böyle olmuştur.