Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:34
Son dakika haberleri: Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "Türkiye’yi darbe ile 15 Temmuz'da yıkamayan zihniyet..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe mücadelesi, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Dev derbinin önüne geçen olaylar ise maçın son düdüğünün hemen ardından yaşandı. Futbolcular ve taraftarlar arasında çıkan arbede de tam 12 taraftar gözaltına alındı. Yaşanan olayların ardından SABAH Spor yazarları, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, düşüncelerini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…