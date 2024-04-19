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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:49

Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Bu turda Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, ilk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kaybetti. İstanbul'da oynanan rövanşta öne geçmesine rağmen zaferi penaltılarda kaçıran Kanarya'da flaş bir gerçek ortaya çıktı. Tam 3 penaltıda Olympiakos kalecisini geçemeyen Fenerbahçe'de işte o şok yaratan gerçek…

Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…

Son dakika haberleri… Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk peşinde koşan Fenerbahçe, bir yandan Konferans Ligi'nde mücadele ediyordu.

Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…

Grup aşamalarını ve son 16 turunu büyük bir başarıyla geçen Kanarya, çeyrek finalde Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşti.

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Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…

Turun ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, İstanbul'da oynanan rövanş maçına da bir hayli iyi başladı.

Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…

Henüz ilk 15 dakika dolmadan İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, kalan dakikalarda galibiyet için gerekli olan 1 gol daha atamadı.

Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…

Uzatmalara giden ve daha sonra da penaltılara kalan zorlu karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcular topu ağlara göndermekte büyük zorluk yaşadı.

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