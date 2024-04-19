Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
12:49
Son dakika haberleri: Olympiakos maçında kaçan 3 penaltı şok yaratmıştı! Olay gerçek ortaya çıktı: Meğer İsmail Kartal…
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Bu turda Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, ilk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kaybetti. İstanbul'da oynanan rövanşta öne geçmesine rağmen zaferi penaltılarda kaçıran Kanarya'da flaş bir gerçek ortaya çıktı. Tam 3 penaltıda Olympiakos kalecisini geçemeyen Fenerbahçe'de işte o şok yaratan gerçek…