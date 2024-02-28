Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

Benzeri beklenen maça, benzer takım örgüsüyle çıkmak, "Gel beni ye" demek aslında. Böylesine önemli bir maçın, "Öylesine" oynanmasının ikinci seçeneği de olabilir. Maç yoğunluğu, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenip yükünü azaltması, Fenerbahçe için nefes alma süreci gerektirebilirdi. Son maçtaki 11'den 7 oyuncu değişip, zor deplasmana bitmiş aküyle çıkmak acaba mantıklı mı geldi diye de düşünüyorum.