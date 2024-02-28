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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:01

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na erken veda etti. 90 dakika boyunca rakibi karşısında oldukça etkisiz bir performans sergileyen son şampiyon, hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına konsantre oldu. Öte yandan SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı geriden gelerek mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü'ne karşı 3-0'lık bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, turnuvaya erken havlu attı.

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Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin yenilgisini değerlendirerek İsmail Kartal için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

GÜRCAN BİLGİÇ: "BUNUN ADI 'GEL BENİ YE' DEMEK"

Neresinden tutup, neresinden değerlendireceğimizi çözemedik maçı. Yarı final öncesi, kalecisiyle birlikte tamamen değişen defansla çıktılar. Orta saha ikilisi de ilk defa yan yana geliyordu. Son iki maçın dersleri vardı. Rize ve Kasımpaşa önde bastılar, Fenerbahçe'yi kilitlediler, çift forvete dönerek oyunu çözdü İsmail Kartal.

Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”

Benzeri beklenen maça, benzer takım örgüsüyle çıkmak, "Gel beni ye" demek aslında. Böylesine önemli bir maçın, "Öylesine" oynanmasının ikinci seçeneği de olabilir. Maç yoğunluğu, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenip yükünü azaltması, Fenerbahçe için nefes alma süreci gerektirebilirdi. Son maçtaki 11'den 7 oyuncu değişip, zor deplasmana bitmiş aküyle çıkmak acaba mantıklı mı geldi diye de düşünüyorum.

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