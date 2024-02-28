Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:01
Son dakika haberleri: Ömer Üründül’den İsmail Kartal için olay sözler! Ankaragücü yenilgisinden sonra açıkladı: “Son uyarım…”
Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na erken veda etti. 90 dakika boyunca rakibi karşısında oldukça etkisiz bir performans sergileyen son şampiyon, hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına konsantre oldu. Öte yandan SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…