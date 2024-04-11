Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Panathinaikos'tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu
Giriş Tarihi: 11.04.2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 17:45

Son dakika haberleri: Panathinaikos'tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu

Son dakika haberleri: Bu sezon Fatih Terim ile birlikte Yunanistan Ligi'nde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Panathinaikos, şampiyonluk turunda mücadelesini vermeye devam ediyor. Son maçında deplasmanda Aris'i mağlup eden Atina ekibinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Pana yönetimi Fatih Terim ile yollarını ayıracak ve sezon sonunda flaş bir ismi göreve getirecek. İşte flaş haberin detayları ve gündeme gelen o isim...

Son dakika haberleri: Panathinaikos’tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu

Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk Play-Offunda Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, zorlu deplasmanda Aris'e konuk oldu.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu

Panathinaikos, 62'nci dakikada Andraz Sporar ile öne geçti. 90+2'de Jakub Brabec'in kendi kalesine attığı gol ise maçın skorunu belirledi ve Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Panathinaikos’tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu

Zorlu Aris maçından 3 puanla çıkan Fatih Terim'in öğrencilerini puanını da 65 yaptı ve 3. sıraya yükseldi.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu

FATİH TERİM GÖNDERİLECEK İDDİASI

Sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a gelen teknik direktör Fatih Terim hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Son dakika haberleri: Panathinaikos’tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu

Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'in performansından tam anlamıyla memnun kalamayan Panathinaikos, tecrübeli hocayla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

SON DAKİKA