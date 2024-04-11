Giriş Tarihi: 11.04.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
17:45
Son dakika haberleri: Panathinaikos'tan bomba hamle: Fatih Terim gönderiliyor! Yerine gelecek flaş isim belli oldu
Son dakika haberleri: Bu sezon Fatih Terim ile birlikte Yunanistan Ligi'nde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Panathinaikos, şampiyonluk turunda mücadelesini vermeye devam ediyor. Son maçında deplasmanda Aris'i mağlup eden Atina ekibinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Pana yönetimi Fatih Terim ile yollarını ayıracak ve sezon sonunda flaş bir ismi göreve getirecek. İşte flaş haberin detayları ve gündeme gelen o isim...