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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 21:36

Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde zirveyi takip eden Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı cebine koymasını bildi. Bu sonuçla birlikte puanını 76 yapan Kanarya, Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasını bir kez daha engelledi. Öte yandan maç boyunca kararlarıyla tepki çeken Kadir Sağlam için SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar'dan flaş sözler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe, bu hafta oynanan maçta Pendikspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…

Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertli ekip, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 geriye düştü.

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Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında gidişatı değiştirmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…

59. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…

71. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı sahasının sağında Welinton ile girdiği ikili mücadelede Dzeko yerde kaldı.

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