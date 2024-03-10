Giriş Tarihi: 10.03.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
21:36
Son dakika haberleri: Pendikspor maçındaki kararları geceye damga vurmuştu! Ahmet Çakar’dan Kadir Sağlam’a olay sözler: Utanmalısınız…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde zirveyi takip eden Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı cebine koymasını bildi. Bu sonuçla birlikte puanını 76 yapan Kanarya, Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasını bir kez daha engelledi. Öte yandan maç boyunca kararlarıyla tepki çeken Kadir Sağlam için SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar'dan flaş sözler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…