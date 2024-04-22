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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:54

Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...

Son dakika haberi: La Liga'da zirve heyecanı devam ediyor. Lider Real Madrid, dün Bernabeu'da ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Gol düellosuna dönüşen maçta iki kez geriye düşen Real Madrid, İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın son dakikalarda kaydettiği golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk için büyük bir adım attı. Maça damga vuran pozisyon ise Real Madrid kalecisi Lunin'in kale içinde çıkardığı top oldu. Topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları gece boyunca devam etti. İşte yayınlanan 3D görüntüsü...

Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...

(La Liga) 32. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Barcelona, 6. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Danimarkalı futbolcusu Andreas Christeen ile 1-0 öne geçti.

Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Real Madrid, 18. dakikada penaltıdan Vinicius Junior'un attığı golle skora eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik sonuçla gitti.

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Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...

Barcelona'da Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong ilk yarıda uzatmaların oynandığı dakikalarda rakibiyle girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğinden sakatlanarak, sedye ile sahayı terk etti.

Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...

İkinci yarı Real Madrid ataklarını yoğunlaştıran, Barcelona da kontra ataklarla gol arayan taraf oldu.

Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...

Katalan ekibinin sahadaki en etkili futbolcusu Lamine Yamal'ın 69. dakikasındaki pasında Fermin Lopez bir kez daha Barcelona'yı öne geçiren golü attı.

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