Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
13:54
Son dakika haberleri: Real Madrid-Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? İşte o görüntü...
Son dakika haberi: La Liga'da zirve heyecanı devam ediyor. Lider Real Madrid, dün Bernabeu'da ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Gol düellosuna dönüşen maçta iki kez geriye düşen Real Madrid, İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın son dakikalarda kaydettiği golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk için büyük bir adım attı. Maça damga vuran pozisyon ise Real Madrid kalecisi Lunin'in kale içinde çıkardığı top oldu. Topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları gece boyunca devam etti. İşte yayınlanan 3D görüntüsü...