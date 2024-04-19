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Haberler Galeri Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 20:16

Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?

Son dakika haberleri: Real Madrid'e geldiği günden beri gündemden düşmeyen milli yıldızımız Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başladı ve daha sonra az süre bulduğu gerekçesiyle de geleceği tartışma yarattı. Milli yıldızın Real Madrid'den başka bir takıma kiralanacağı haberleri gelmeye devam ederken, pazar günü oynanacak olan El Classico öncesi Arda Güler'in transferi konusunda şok sözler sarf edildi.

Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?

La Liga'da bu sezon şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam eden Real Madrid, hafta için Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Manchester City'i penaltılarda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Galatasaray'ın grubundan lider çıkan Bayern Münih ile eşleşen Real Madrid, gözünü pazar günü ligde oynayacağı Barcelona maçına çevirdi.

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Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?

78 puanla lider durumda bulunan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ikinci sıradaki Barcelona'nın 9 puan önünde ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?

ARDA GÜLER KADRODA OLACAK

Manchester City eşleşmesinde süre alamayan Arda Güler, El Clasico'da da maç kadrosunda olacak. Fakat Arda'nın ilerleyen dakikalarda süre alıp almayacağı yine maçın gidişatına bağlı.

Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?

ARDA GÜLER & RUDIGER SEVİNCİ VİRAL OLDU

Real Madrid'in yarı finale çıkmasından sonra oyuncular sahada büyük bir sevinç yaşadı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sevinci ise görülmeye değerdi.

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