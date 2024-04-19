Giriş Tarihi: 19.04.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
20:16
Son dakika haberleri: El Clasico öncesi Arda Güler için şok sözler! Milli yıldız transfer mi oluyor?
Son dakika haberleri: Real Madrid'e geldiği günden beri gündemden düşmeyen milli yıldızımız Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıklarla başladı ve daha sonra az süre bulduğu gerekçesiyle de geleceği tartışma yarattı. Milli yıldızın Real Madrid'den başka bir takıma kiralanacağı haberleri gelmeye devam ederken, pazar günü oynanacak olan El Classico öncesi Arda Güler'in transferi konusunda şok sözler sarf edildi.