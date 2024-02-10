Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
22:31
Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde dünyanın en büyük takımlarından birisi olan Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, kariyerinin şokunu yaşadı. Bundesliga'da sezonun en kritik mücadelesi olan Bayer Leverkusen maçına ilk 11'de başlayan Boey, ikinci maçında formayı almış oldu. Karşılaşmadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Thomas Tuchel'in öğrencileri, şampiyonluk yarışında da ağır yara aldı. Öte yandan Sacha Boey, kariyerinin şokunu da bu maçta yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…