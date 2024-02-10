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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 22:31

Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde dünyanın en büyük takımlarından birisi olan Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, kariyerinin şokunu yaşadı. Bundesliga'da sezonun en kritik mücadelesi olan Bayer Leverkusen maçına ilk 11'de başlayan Boey, ikinci maçında formayı almış oldu. Karşılaşmadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Thomas Tuchel'in öğrencileri, şampiyonluk yarışında da ağır yara aldı. Öte yandan Sacha Boey, kariyerinin şokunu da bu maçta yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2 sezon önce Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı Sacha Boey, kısa sürede büyük gelişim gösterdi.

Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…

Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı kalan ancak bu kararın ardından Okan Buruk tarafından forma şansı verilen Boey, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonlukta en çok katkıyı sağlayan isimlerden birisi olan Sacha Boey, devre arasında rekorla transfer oldu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…

Avrupa'nın en büyük takımlarını peşine takan Fransız sağ bek oyuncusu, Bayern Münih'e tam 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…

Thomas Tuchel'in özellikle istediği isim olan genç futbolcu, savunmadaki becerisi, fiziği ve hızıyla beğeni topluyordu.

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