Giriş Tarihi: 03.02.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
19:56
Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yılında Rennes'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti. Sezon başında Arsenal ve Manchester United'ın da ilgi gösterdiği genç futbolcu, devre arasında Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Boey, Galatasaray'a 30 milyon artı bonuslar kazandırarak transfer olduğu Bayern'deki ilk maçına da damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…