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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…
Giriş Tarihi: 03.02.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 19:56

Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yılında Rennes'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti. Sezon başında Arsenal ve Manchester United'ın da ilgi gösterdiği genç futbolcu, devre arasında Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Boey, Galatasaray'a 30 milyon artı bonuslar kazandırarak transfer olduğu Bayern'deki ilk maçına da damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Fransa'nın Rennes takımında başlayan Sacha Boey, Galatasaray'a 2021 yılında 1 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…

Sarı-kırmızılı ekibin geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

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Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…

Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'de yerini alan Boey, bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendirdi ve kadronun değişilmez ismi oldu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…

Birçok dünya devi takımı peşine takan Fransız sağ bek oyuncusu, Almanya'nın Bayern Münih takımına rekor bonservisle transfer oldu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey tüm Almanya’yı salladı! Bayern Münih ile ilk maçında damga vurdu: Bundesliga’da ilki yaşadı…

SÜPER LİG REKORU KIRDI

Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

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