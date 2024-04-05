Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
09:02
Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı genç futbolcu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performans sayesinde birçok takımın radarına girdi. Dünyanın en büyük takımlarının transfer listesinde ilk sıralara yükselen Boey, rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak transferinden kısa süre sonra sakatlık geçiren Boey için yeni bir macera başlayabilir. İşte son dakika haberinin detayları…