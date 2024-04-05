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Haberler Galeri Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde
Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:02

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı genç futbolcu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performans sayesinde birçok takımın radarına girdi. Dünyanın en büyük takımlarının transfer listesinde ilk sıralara yükselen Boey, rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak transferinden kısa süre sonra sakatlık geçiren Boey için yeni bir macera başlayabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında rekor bir bedelle bir transfer satışı yaptı.

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde

2021 yılında Rennes'den kadroya katılan genç sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

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Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci de yaşayan Fransız futbolcu, devre arasında rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde

Ancak Bayern'in 30 milyon euroluk dev transferi Sacha Boey, Bayern'in formasını sadece iki maçta terletebildi.

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde

SAKATLIK YAŞADI

Bayern Münih'e transferinin hemen ardından sakatlık yaşayan genç futbolcunun dönüş tarihi henüz bilinmiyor.

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