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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:15

Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…

Son dakika haberleri… Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Alman devinde büyük bir değişimle karşı karşıya. Yeni takımında oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'e karşı ağır bir mağlubiyet yaşayan Boey, Thomas Tuchel'in tercihi nedeniyle mücadeleyi sol bekte bitirmişti. Xabi Alonso'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından Tuchel'in de geleceği tartışılırken Bayern Münih'in yeni teknik direktörünü duyurdular. Sacha Boey'in de efsane isimle çalışma şansı doğdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…

Son dakika haberleri… Avrupa'nın en büyük takımları arasında yer alan Bayern Münih, son 10 yıldır Bundesliga'da şampiyonluğun tek talibi olmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…

Ancak bu sezon Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'ine karşı büyük bir dezavantajı bulunan Alman devi, zirveden uzaklaştı.

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Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…

Ligde oynanan son maçta en büyük rakibine karşı 3-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Bayern'de Tuchel'in de geleceği tartışılıyor.

Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…

Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkı 5'e çıkan Alman devinin bu sezon şampiyonluktaki şansının da düştüğü görülüyor.

Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…

Bunun üzerine Thomas Tuchel'i göndermeyi planlayan yönetim, efsane ismi takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

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