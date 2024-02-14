Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:15
Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni teknik direktörünü açıkladılar! Bayern Münih’te sürpriz değişim: Tuchel’in yerine efsane isim geliyor…
Son dakika haberleri… Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Alman devinde büyük bir değişimle karşı karşıya. Yeni takımında oynadığı son maçta Bayer Leverkusen'e karşı ağır bir mağlubiyet yaşayan Boey, Thomas Tuchel'in tercihi nedeniyle mücadeleyi sol bekte bitirmişti. Xabi Alonso'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından Tuchel'in de geleceği tartışılırken Bayern Münih'in yeni teknik direktörünü duyurdular. Sacha Boey'in de efsane isimle çalışma şansı doğdu. İşte son dakika haberinin detayları…