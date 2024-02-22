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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 01:10

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Son 16 turu eşleşmelerinin oynandığı haftada ilk maçlar tamamlandı. İki maçla devam edilen Devler Ligi'nde Porto - Arsenal ve Napoli - Barcelona maçları oynandı. İki karşılaşma da futbolseverler için seyir zevkinden uzak kalırken Devler Ligi'nde şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…

İtalyan temsilcisi Napoli'nin İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırladığı maçta ilk golü 60. dakikada konuk takım adına Robert Lewandowski kaydetti.

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Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…

Napoli'nin 75. dakikada Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile beraberliği sağladığı mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle turnuvanın eleme aşaması maçlarında forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…

Gecenin diğer maçında ise Portekiz temsilcisi Porto, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Arsenal'i 90+4. dakikada Galeno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

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