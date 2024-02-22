Giriş Tarihi: 22.02.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
01:10
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan istatistik! Devler Ligi’nde böylesi görülmedi…
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Son 16 turu eşleşmelerinin oynandığı haftada ilk maçlar tamamlandı. İki maçla devam edilen Devler Ligi'nde Porto - Arsenal ve Napoli - Barcelona maçları oynandı. İki karşılaşma da futbolseverler için seyir zevkinden uzak kalırken Devler Ligi'nde şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…