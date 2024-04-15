Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:48

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş'ta yılın tek kazancı Semih Kılıçsoy oldu. Performansıyla dudak ısırtan genç golcü, kısa sürede siyah-beyazlı ekibin geleceğine dair önemli bir yere sahip oldu. Beşiktaş formasıyla şu ana kadar takımın en golcü ismi olan Semih Kılıçsoy, dünyanın birçok önemli takımını da peşine taktı. Kara Kartal'ın önemli bir gelir elde etmesi beklenen Semih Kılıçsoy, Türk futbol tarihine geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro

Daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de çalışan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro

Son olarak Fernando Santos'u göreve getiren Beşiktaş yönetimi, Portekizli çalıştırıcıyla da aradığını bulamadı ve görevine son verdi.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro

Siyah-beyazlılar, 97 gün görev yapan Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda 5. tur, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını kazanmasına rağmen bu performansını lige taşıyamadı.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro

Beşiktaş, Fernando Santos ile Süper Lig'de yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA