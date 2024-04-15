Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
14:48
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy Türk futbol tarihine geçecek! Dünya devi Beşiktaş’ın elinden alıyor: Tam 50 milyon Euro
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş'ta yılın tek kazancı Semih Kılıçsoy oldu. Performansıyla dudak ısırtan genç golcü, kısa sürede siyah-beyazlı ekibin geleceğine dair önemli bir yere sahip oldu. Beşiktaş formasıyla şu ana kadar takımın en golcü ismi olan Semih Kılıçsoy, dünyanın birçok önemli takımını da peşine taktı. Kara Kartal'ın önemli bir gelir elde etmesi beklenen Semih Kılıçsoy, Türk futbol tarihine geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…