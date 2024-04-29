Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:33
SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazancı Semih Kılıçsoy oldu. Siyah-beyazlı ekipte bu sezonun yıldızı olan genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te de çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Beşiktaş, yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok takımından teklif gelmesi beklenen Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi. Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde yeni bir rekor kırılacak. İşte son dakika haberinin detayları…