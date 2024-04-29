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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:33

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazancı Semih Kılıçsoy oldu. Siyah-beyazlı ekipte bu sezonun yıldızı olan genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te de çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Beşiktaş, yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok takımından teklif gelmesi beklenen Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi. Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde yeni bir rekor kırılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, kötü sonuçların ardından göreve Burak Yılmaz'ı getirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru

Daha sonra Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile de beklenen sonuçları alamayan Kara Kartal, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru

Siyah-beyazlı ekipte kayıp olarak nitelendirilen sezonun en büyük kazancı olan Semih Kılıçsoy, dikkatleri üzerine çekiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 11 golü bulunan Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’un bonservisi belli oldu! Arda Güler’i bile geçecek: İşte yeni transfer rekoru

Manchester City'nin de geniş listesinde yer aldığı söylenen genç futbolcu için Beşiktaş'ın beklediği bonservis bedeli de belli oldu.

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