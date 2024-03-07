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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:40

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Fernando Santos yönetiminde devam eden Beşiktaş, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta kötü giden sezonun en büyük kazancı ise genç yetenek Semih Kılıçsoy'un kendini göstermesi oldu. EURO 2024'de de boy göstermesi beklenen genç futbolcunun talipleri giderek artıyor. Pep Guardiola'nın da gözlemci gönderdiği söylenen Semih için bir başka dünya devi devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…

Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz görevi devralırken genç çalıştırıcı da siyah-beyazlılarda beklenen başarıyı sağlayamadı.

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Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…

Daha sonra ise takımın başına Rıza Çalımbay getirildi. Beşiktaş efsanesi, futbolcular ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gönderildi.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…

Son olarak Hasan Arat yönetimi çareyi Fernando Santos da buldu. Portekizli teknik direktör ile yola devam eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı hedefliyor.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…

Bu sırada kötü giden sezonun en büyük kazancı ise genç golcü Semih Kılıçsoy oldu.

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