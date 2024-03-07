Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
09:40
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular! Manchester City derken dünya devine gidecek…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Fernando Santos yönetiminde devam eden Beşiktaş, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta kötü giden sezonun en büyük kazancı ise genç yetenek Semih Kılıçsoy'un kendini göstermesi oldu. EURO 2024'de de boy göstermesi beklenen genç futbolcunun talipleri giderek artıyor. Pep Guardiola'nın da gözlemci gönderdiği söylenen Semih için bir başka dünya devi devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…