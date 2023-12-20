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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…
Giriş Tarihi: 20.12.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 22:23

Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Pazar akşamı oynanacak olan derbi öncesi hata yapmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun 41. dakikada attığı golle 3 puanı alan Galatasaray, derbiye moralli gidiyor. Öte yandan karşılaşmaya damga vuran an ise maçın son dakikalarında Serdar Dursun'dan geldi. Tecrübeli golcü, takımının gol atacağı sırada yaptığı hareketle izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligin 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

Maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin büyük bölümünde düşük tempolu bir oyun sergiledi.

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Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

Gol pozisyonlarına girmekte zorlanan Okan Buruk'un öğrencileri, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda oyundan daha fazla düştü. Fatih Karagümrük, ikinci yarının büyük bölümünde rakibine oranla üstün oynadı.

Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

İKİ TAKIM DA PENALTI BEKLEDİ

İki takımın da penaltı beklentisinin olduğu maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu, iki farklı pozisyonda beyaz noktayı göstermedi.

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