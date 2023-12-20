Giriş Tarihi: 20.12.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 22:23

Son dakika haberleri: Serdar Dursun Galatasaray maçında inanılmazı başardı! Tam gol olacakken yaptığı hareket damga vurdu: İzleyenler şaştı kaldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Pazar akşamı oynanacak olan derbi öncesi hata yapmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun 41. dakikada attığı golle 3 puanı alan Galatasaray, derbiye moralli gidiyor. Öte yandan karşılaşmaya damga vuran an ise maçın son dakikalarında Serdar Dursun'dan geldi. Tecrübeli golcü, takımının gol atacağı sırada yaptığı hareketle izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…