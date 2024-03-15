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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:49 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 01:16

Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu maçlarıyla devam etti. Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından futbolseverlere yine keyifli anlar yaşatan iki turnuvada birbirinden dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool karşısında bozguna uğrarken Azerbaycan ekibi Karabağ, Avrupa futbolunda bir mucizeye imza atmak üzereyken yıkıma uğradı. İşte Avrupa'da gecenin sonuçları…

Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun 2 ve 3 numaralı organizasyonları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...

İki turnuvada da son 16 turu maçları tamamlanırken birbirinden heyecanlı ve dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

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Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...

Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kazandığı Union Saint Gilloise maçının rövanşını 1-0 kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...

Konferans Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçların ardından Fenerbahçe, Fiorentina, Viktoria Plzen, PAOK, Lille, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale çıktı.

Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...

AHMETCAN KAPLAN'IN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

Ajax'ta son 3 maçında 90 dakika forma giyen ve olumlu görüntü sergileyen Ahmetcan Kaplan, Aston Villa maçında sakatlık yaşadı.

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