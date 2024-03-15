Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
01:16
Son dakika haberleri: Sparta Prag, Galatasaray’ı elediğine pişman oldu: Karabağ, Almanya’da mucizenin kapısından döndü...
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu maçlarıyla devam etti. Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından futbolseverlere yine keyifli anlar yaşatan iki turnuvada birbirinden dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool karşısında bozguna uğrarken Azerbaycan ekibi Karabağ, Avrupa futbolunda bir mucizeye imza atmak üzereyken yıkıma uğradı. İşte Avrupa'da gecenin sonuçları…