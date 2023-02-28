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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…
Giriş Tarihi: 28.02.2023 00:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 00:52

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine adını yazdıran isimlerden birisi olan deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş ile çifte şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Yalçın, bir süredir teknik direktörlükten uzak kalmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son çıkan iddialara göre, Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın ile temas kurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Türk futbolunda şampiyonluk yaşayan teknik direktörler arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

O sezon Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde averaj farkıyla şampiyonluğu elde etmişti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Aynı sezon Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, şampiyonluğu kazanarak çifte kupayı müzesine götürdü.

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

SERGEN YALÇIN DİNLENMEYE GEÇTİ

Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

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