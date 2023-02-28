Giriş Tarihi: 28.02.2023 00:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 00:52

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi ilk teması kurdu Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş’tan sonra büyük sürpriz: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine adını yazdıran isimlerden birisi olan deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş ile çifte şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Yalçın, bir süredir teknik direktörlükten uzak kalmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son çıkan iddialara göre, Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın ile temas kurdu. İşte son dakika haberinin detayları…