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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"
Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:22

Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev alırken, bu sezon saha içi ve saha dışında istenmeyen birçok olayın yaşadığı futbolumuz dünya manşetlerinde kendisine yer buldu. Yaşanan olaylardan sonra UEFA ve FIFA'nın da bazı açıklamaları olmuştu. Son olarak ortaya atılan iddia ise gündem oldu. Süper Lig ekibinin başkanı bu sezon ligin tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İşte gündemi sarsan o sözler...

Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! Lig tescil edilmeyebilir

Süper Lig'de dün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinden zirve Galatasaray ile puan farkı 4'e çıktı. Zirve yarışı alıv alırken, Süper Lig için çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! Lig tescil edilmeyebilir

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk kanalında verdiği demeçte çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte dikkat çeken o sözler...

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Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! Lig tescil edilmeyebilir

'KUPADA BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAĞIZ'

Habertürk'e demeç veren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Hurma konuyla ilgili şunları söyledi: "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam.

Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! Lig tescil edilmeyebilir

'ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ ANLATIYORLAR'

"Dünyada ilk defa yerel bir kupa grup formatıyla oynanacak. Bunu da Şampiyonlar Ligi gibi anlatıyorlar. Türkiye Kupası dediğin şeyde seri başı sistemi de olmaz. Türkiye'nin bütün takımları mücadele eder. BAL takımı, Fenerbahçe ile oynar."

Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! Lig tescil edilmeyebilir

"İlk turda denk gelir, Galatasaray-Fenerbahçe oynar. Yok ama bunlar illa yarı finalde, finalde karşılaşsın. Mesela şimdi biz Trabzonspor ile oynayacağız, Ankaragücü de Beşiktaş ile oynayacak."

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