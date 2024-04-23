Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
15:22
Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev alırken, bu sezon saha içi ve saha dışında istenmeyen birçok olayın yaşadığı futbolumuz dünya manşetlerinde kendisine yer buldu. Yaşanan olaylardan sonra UEFA ve FIFA'nın da bazı açıklamaları olmuştu. Son olarak ortaya atılan iddia ise gündem oldu. Süper Lig ekibinin başkanı bu sezon ligin tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İşte gündemi sarsan o sözler...