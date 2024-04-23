Son dakika haberleri: Süper Lig için olay sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

'ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ ANLATIYORLAR'

"Dünyada ilk defa yerel bir kupa grup formatıyla oynanacak. Bunu da Şampiyonlar Ligi gibi anlatıyorlar. Türkiye Kupası dediğin şeyde seri başı sistemi de olmaz. Türkiye'nin bütün takımları mücadele eder. BAL takımı, Fenerbahçe ile oynar."