Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:44
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
12:44
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı
Son dakika haberleri... Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Daha önce aldığı transfer tekliflerini canlı yayında açıklayan deneyimli teknik adam, ortaya atılan son bomba iddia sonrası suskunluğunu bozdu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklaması ve son dakika haberinin detayları...