Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:44

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Daha önce aldığı transfer tekliflerini canlı yayında açıklayan deneyimli teknik adam, ortaya atılan son bomba iddia sonrası suskunluğunu bozdu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklaması ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Daha önce aldığı transfer tekliflerini canlı yayında açıklayan deneyimli teknik adam, ortaya atılan son bomba iddia sonrası suskunluğunu bozdu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklaması ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı

Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Sergen Yalçın bombası! O takımı resmen açıkladı

Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

SON DAKİKA