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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları
Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 23:33

Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı müthiş bir heyecanla devam ediyor. Ligde 34. hafta maçları oynanırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan son 4 maçı da nefesleri kesecek. Son olarak Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip puanını 93 yapmıştı. Fenerbahçe ise Beşiktaş derbisinde rakibini 2-1 yenerek puan farkını 4'te tutmayı başardı. Şampiyonluk yarışında heyecan devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları da merak edilenler arasındaydı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 34. hafta maçları oynanan ligde şampiyonluk yarışı adeta alev aldı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları

Süper Lig'de son 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, rekorlarla birlikte liderliğini sürdürüyor.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları

Son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkan Aslan, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 93 yapmayı başardı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları

Bu sonuçla birlikte son haftaların en kritik deplasmanlarından birini de 3 puanla geçen Galatasaray, taraftarına güven verdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları

FENERBAHÇE DERBİYİ 2 GOLLE KAZANDI

Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanında kazandığı haftada Fenerbahçe de zorlu Beşiktaş derbisinde sahne aldı.

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