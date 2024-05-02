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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:19 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:21

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir dönem damgasını vuran Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarıyla gösterdiği performans sayesinde kariyerinde Avrupa kapısını açmıştı. Sarı-lacivertli ekibe rekor bonservis geliri kazandırarak Lazio'ya transfer olan Muriqi, şu sıralar Mallorca'da forma giyiyor. Kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etme ihtimali doğan golcü futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak

Son dakika haberleri… Kariyerine Kosova'nın Liria Prizren takımında başlayan Vedat Muriqi, 2014 yılında Süper Lig'e adım atmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak

Türkiye'de önce Giresunspor daha sonra da Gençlerbirliği ve Rizespor formaları giyen Muriqi, Rizespor'da kendini göstermişti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak

Çaykur Rizespor formasıyla 52 resmi maçta 25 gol ve 11 asist yapan Vedat Muriqi, bu performansı sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak

Sarı-lacivertlilerde yalnızca 1 sezon forma giyen Kosovalı forvet, 36 resmi maçta oynadı ve 17 gol, 7 asist yaptı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak

Fenerbahçe'de Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başaran Muriqi, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya 21 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

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