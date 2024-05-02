Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
20:21
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın büyük sürprizi geliyor! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor: İstanbul devine imzayı atacak
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir dönem damgasını vuran Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarıyla gösterdiği performans sayesinde kariyerinde Avrupa kapısını açmıştı. Sarı-lacivertli ekibe rekor bonservis geliri kazandırarak Lazio'ya transfer olan Muriqi, şu sıralar Mallorca'da forma giyiyor. Kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etme ihtimali doğan golcü futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…