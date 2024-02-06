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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 06.02.2024 21:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 21:21

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezona Şenol Güneş yönetiminde başlamıştı. Siyah-beyazlı ekipte üst üste yaşanan teknik direktörlerinin ardından son olarak Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos göreve geldi. Fernando Santos yönetiminde son olarak Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek moral bulan Kara Kartal, transferde de büyük oynuyor. James Rodriguez ile ilgilenen Beşiktaş yönetimi, rotayı bir başka dünya yıldızına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, üçüncülük için yarışıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Ligde son olarak Trabzonspor'u evinde ağırlayan ve 2-0'lık bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, puanını 39'a yükseltmişti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Ara transfer dönemini de şu ana kadar sessiz geçiren Beşiktaş'ta yönetim fırsat transferi peşinde.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

Devre arasında sadece 2 transfer yapan Beşiktaş, Jonas Svennson ve Joe Worrall'ı kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…

YENİ TRANSFER İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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