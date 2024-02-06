Giriş Tarihi: 06.02.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
21:21
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Beşiktaş yapıyor! James Rodriguez derken bir başka dünya yıldızı: İşte Fernando Santos’un yeni prensi…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezona Şenol Güneş yönetiminde başlamıştı. Siyah-beyazlı ekipte üst üste yaşanan teknik direktörlerinin ardından son olarak Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos göreve geldi. Fernando Santos yönetiminde son olarak Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek moral bulan Kara Kartal, transferde de büyük oynuyor. James Rodriguez ile ilgilenen Beşiktaş yönetimi, rotayı bir başka dünya yıldızına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…