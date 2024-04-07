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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:48

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de sık sık karşı karşıya geliyor. Sezon başında birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki dev, transfer çalımlarında başrolleri paylaştı. Ligde şampiyonluğun düğümünün belli olacağı haftalara girilmişken iki takım arasında flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncuyu Sebastian Szymanski'nin yerine getirmeyi hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ederken transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek

Ligde son olarak Hatayspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, puanını 84 yaparak liderliğini sürdürmüştü.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek

Fenerbahçe ise Adana Demirspor ile karşılaştığı mücadeleden 4-2 galip ayrılarak zirve yarışında takibine devam etti.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek

Sezon başında birçok transfer için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha aynı isme talip oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor: Szymanski’nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaşamamıştı.

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