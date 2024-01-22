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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 18:29

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz yaz transfer piyasasında büyük bir etki yaratan Suudi Arabistan futbolu, dünya yıldızlarını bir bir ülkeye getirmişti. Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Ittihad başta olmak üzere ülkenin önde gelen kulüpleri, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldız isimleri yüksek maaşlarla transfer etti. Bu isimlerden birisi olan Fransız efsane Karim Benzema, Suudi Arabistan'da beklediğini bulamadı ve yeniden Avrupa'ya dönme kararı aldı. İşte şaşırtan transferin tüm detayları…

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…

Son dakika haberleri… Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasının ardından Suudi Arabistan takımları, futbol piyasasına damga vurmuştu.

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…

Sezon başında Karim Benzema, Roberto Firmino, Jordan Henderson ve Neymar gibi önemli isimleri transfer eden takımlar, dikkatleri üzerine çekti.

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Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…

Ancak Suudi Arabistan'a transfer olan Avrupa'nın büyük yıldızları, ülkede beklediklerini bulamadı ve yeniden Avrupa'ya dönme kararı aldı.

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…

İngiliz futbolcu Jordan Henderson'un Ajax'a transfer olması, Roberto Firmino'nun da transfer dedikoduları, Arabistan'ın yarattığı etkinin düşüşe geçtiğine yorumlandı.

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…

Yine sezon başında Al-Ittihad'a transfer olan Fransız efsane golcü Karim Benzema, yaşadığı zorluklar nedeniyle takımdan ayrılmak istemişti.

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