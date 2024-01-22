Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
18:29
Son dakika haberleri: Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…
Son dakika haberleri… Geçtiğimiz yaz transfer piyasasında büyük bir etki yaratan Suudi Arabistan futbolu, dünya yıldızlarını bir bir ülkeye getirmişti. Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Ittihad başta olmak üzere ülkenin önde gelen kulüpleri, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldız isimleri yüksek maaşlarla transfer etti. Bu isimlerden birisi olan Fransız efsane Karim Benzema, Suudi Arabistan'da beklediğini bulamadı ve yeniden Avrupa'ya dönme kararı aldı. İşte şaşırtan transferin tüm detayları…