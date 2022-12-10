Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…
Giriş Tarihi: 10.12.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 20:50

Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar damga vurmaya devam ediyor. Çeyrek final heyecanının yaşandığı dev turnuvada Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu mücadelede tarih yazan Kuzey Afrika ülkesi, favorilerden birisi olan Portekiz'i turnuvanın dışına iterek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Portekizli futbolcular, gözyaşlarına boğuldu. Portekiz'in efsane isimlerinden Pepe, maç sonunda yaptığı açıklamalarda Lionel Messi'ye sert çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı'nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello'nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

Fas'a galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fas forması giyen Walid Cheddira, 65'inci dakikada Selim Amallah'ın yerine oyuna girdi ve 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

FAS TARİHE GEÇTİ

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek bir ilke imza attı. Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

SON DAKİKA