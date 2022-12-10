Giriş Tarihi: 10.12.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 20:50

Son dakika haberleri: Tarihi Fas yenilgisinin ardından Portekizli yıldız Pepe’den olay sözler! Lionel Messi’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar damga vurmaya devam ediyor. Çeyrek final heyecanının yaşandığı dev turnuvada Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu mücadelede tarih yazan Kuzey Afrika ülkesi, favorilerden birisi olan Portekiz'i turnuvanın dışına iterek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Portekizli futbolcular, gözyaşlarına boğuldu. Portekiz'in efsane isimlerinden Pepe, maç sonunda yaptığı açıklamalarda Lionel Messi'ye sert çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…