Son dakika haberleri: Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda sular durulmuyor. B Ligi'ne yükselmeyi garantilemesine karşın 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta büyük hayal kırıklığı yaratan millilerde teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilerin odağındaki isim oldu. Eski TFF yöneticisi, Kuntz'la ilgili yaptığı değerlendirmede çok sert ifadeler kullandı. İşte yapılan değerlendirme...