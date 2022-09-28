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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz'a olay sözler: "Bomba sanıp karakola götürecek..."
Giriş Tarihi: 28.09.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 08:04

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz'a olay sözler: "Bomba sanıp karakola götürecek..."

Son dakika haberleri: Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda sular durulmuyor. B Ligi'ne yükselmeyi garantilemesine karşın 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta büyük hayal kırıklığı yaratan millilerde teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilerin odağındaki isim oldu. Eski TFF yöneticisi, Kuntz'la ilgili yaptığı değerlendirmede çok sert ifadeler kullandı. İşte yapılan değerlendirme...

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz’a olay sözler: Bomba sanıp karakola götürecek...

Son dakika haberleri: Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda sular durulmuyor. B Ligi'ne yükselmeyi garantilemesine karşın 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta büyük hayal kırıklığı yaratan millilerde teknik direktör Stefan Kuntz, eleştirilerin odağındaki isim oldu. Eski TFF yöneticisi, Kuntz'la ilgili yaptığı değerlendirmede çok sert ifadeler kullandı. İşte yapılan değerlendirme...

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz’a olay sözler: Bomba sanıp karakola götürecek...

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu lider tamamlamasına karşın son 2 maçında önce Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp Faroe Adaları'na da 2-1 yenilen A Milli Takım'da eleştirilerin odağında teknik direktör Stefan Kuntz yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz’a olay sözler: Bomba sanıp karakola götürecek...

Faroe Adaları maçının ardından düzenlediği basın toplantısında istifayı düşünmediğini söyleyen Kuntz'a tepkiler devam ederken, dikkat çeken bir yorum yapıldı.

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz’a olay sözler: Bomba sanıp karakola götürecek...

TFF Eski Yöneticisi Selim Soydan millilerin son durumunu değerlendirirken, çarpıcı eleştiriler yaptı.

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz’a olay sözler: Bomba sanıp karakola götürecek...

Selim Soydan'ın açıklamaları şu şekilde;

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