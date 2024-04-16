Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:56
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı'nın yeni prensi olacak
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, inişli çıkışlı performansına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım bu sezonu 3. tamamlamak ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Yeni sezon için transfer hamlelerini yapmaya başlayan Fırtına, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen genç yıldız için atağa geçti.