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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı'nın yeni prensi olacak
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:56

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı'nın yeni prensi olacak

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, inişli çıkışlı performansına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım bu sezonu 3. tamamlamak ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Yeni sezon için transfer hamlelerini yapmaya başlayan Fırtına, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen genç yıldız için atağa geçti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı’nın yeni prensi olacak

Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Trabzonspor, Avrupa kupalarına gitmek adına 3.'lük mücadelesi veriyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı’nın yeni prensi olacak

Abdullah Avcı ile birlikte çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı’nın yeni prensi olacak

FIRTINA'DA HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK

Ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanarak ligi tamamlamak istiyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı’nın yeni prensi olacak

GEÇEN SEZON 6. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezon ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski yıldızını alıyor! Abdullah Avcı’nın yeni prensi olacak

Karadeniz ekibi, son 6 haftaya 52 puanla girerken üçüncülük yolunda da büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.

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