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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına'nın yeni yıldızı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:10

Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına'nın yeni yıldızı...

Son dakika haberleri: Bu sezon üçüncülük için mücadele veren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdullah Avcı ile yeni sezon kadro yapılanmasına başlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Paul Onuachu'nun takımda kalmaması adına planını hazırlayan yönetim, yıldız transferini bitirmek ve taraftarına müjdeyi vermek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları ve o yıldız isim...

Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına’nın yeni yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına’nın yeni yıldızı...

Abdullah Avcı ile yeni sezona güçlü bir kadro ile iddialı girmek isteyen bordo-mavili camia, transferler için kollarını sıvadı ve istediği yıldız için girişimlere başladı. İşte flaş transferin detayları...

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Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına’nın yeni yıldızı...

Ligde son maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, üçüncülük yarışında yara aldı. Bordo-mavili takım bu hafta Kayserispor'a konuk olacak.

Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına’nın yeni yıldızı...

GEÇEN SEZON 6. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezon ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına’nın yeni yıldızı...

Karadeniz ekibi, son 6 haftaya 52 puanla girerken üçüncülük yolunda da büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.

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