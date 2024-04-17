Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
10:10
Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına'nın yeni yıldızı...
Son dakika haberleri: Bu sezon üçüncülük için mücadele veren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdullah Avcı ile yeni sezon kadro yapılanmasına başlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Paul Onuachu'nun takımda kalmaması adına planını hazırlayan yönetim, yıldız transferini bitirmek ve taraftarına müjdeyi vermek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları ve o yıldız isim...