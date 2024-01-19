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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…
Giriş Tarihi: 19.01.2024 00:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 00:37

Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligde son olarak Kayserispor'u konuk ettiği maçtan 2-1 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başlayan sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor ile karşılaştı. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aslan, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir talip devreye girdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına dev bir bonservis bedeli girecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…

Son dakika haberleri… Devre arası transfer döneminin başladığı Süper Lig'de futbol heyecanı da hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…

Ligde son olarak Kayserispor ile karşılaşan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 51 yaparak zirve yarışında takibini sürdürmüştü.

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Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…

20. hafta mücadelesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası mesaisine de başlayan Aslan, 5. tur maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…

TFF 1. Lig ekibiyle oynadığı mücadeleden 4-1 kazanarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'da transfer gündemi de bir hayli yoğun.

Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…

Kadrosunu sol bek ve orta saha takviyeleriyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip de sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

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