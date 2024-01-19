Giriş Tarihi: 19.01.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Son dakika haberleri: Transferde büyük sürpriz! Nicolo Zaniolo’nun yeni adresini duyurdular: Galatasaray’a dev gelir…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligde son olarak Kayserispor'u konuk ettiği maçtan 2-1 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başlayan sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor ile karşılaştı. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aslan, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir talip devreye girdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına dev bir bonservis bedeli girecek. İşte son dakika haberinin detayları…