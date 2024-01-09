Giriş Tarihi: 09.01.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
23:03
Son dakika haberleri: EURO 2024'ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye'nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...
Son dakika haberleri… Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, yeni jenerasyonuyla birlikte büyük heyecan yaratıyor. Yaz aylarında Almanya'da düzenlenecek olan dev organizasyonda boy gösterecek olan milliler, eleme grubunu lider tamamlayıp büyük etki yaratmıştı. Avrupa futbolunun en büyük turnuvalarından birisi olan Avrupa Şampiyonası müthiş bir heyecanla beklenirken Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma oranı da açıklandı. Buna göre milliler, dev takımları geride bırakarak kendini gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…