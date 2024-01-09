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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024'ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye'nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 23:03

Son dakika haberleri: EURO 2024'ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye'nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...

Son dakika haberleri… Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, yeni jenerasyonuyla birlikte büyük heyecan yaratıyor. Yaz aylarında Almanya'da düzenlenecek olan dev organizasyonda boy gösterecek olan milliler, eleme grubunu lider tamamlayıp büyük etki yaratmıştı. Avrupa futbolunun en büyük turnuvalarından birisi olan Avrupa Şampiyonası müthiş bir heyecanla beklenirken Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma oranı da açıklandı. Buna göre milliler, dev takımları geride bırakarak kendini gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: EURO 2024’ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye’nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...

Son dakika haberleri… EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans gösteren A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde istediğini almıştı.

Son dakika haberleri: EURO 2024’ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye’nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...

Eleme grubu son maçında Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024 biletini kapan milliler, lider olarak şampiyonaya gidiyor.

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Son dakika haberleri: EURO 2024’ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye’nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...

İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella ve yeni jenerasyon, taraftarlarda büyük bir heyecan yaratırken EURO 2024'ü kazanma oranları da açıklandı.

Son dakika haberleri: EURO 2024’ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye’nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve Portekiz gibi dünyanın en iyi milli takımlarının yarışacağı dev organizasyonda millilerin oranında değişim yaşandı.

Son dakika haberleri: EURO 2024’ü kazanma oranları açıklandı! Türkiye’nin listedeki şampiyonluk oranı değişti: İşte yeni yerimiz...

Birçok genç yıldızla birlikte turnuvada finalleri görmesi beklenen A Milliler 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek.

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